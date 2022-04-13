توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجا خلال رمضان بمطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مؤسسة «حياة كريمة» تلعب دورا مجتمعيا فعالا، إذ ساهمت بـ8 آلاف كرتونة رمضانية تضم موادا غذائية كمرحلة أولى للمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة مطروح على جهودهم مع حلول شهر رمضان الكريم في توزيع وتسليم كراتين هدايا رمضان من المواد الغذائية للأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بأنحاء المحافظة.

20 ألف كرتونة رمضان في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الاربعاء، إن 20 ألف كرتونة رمضانية وصلت حتى الآن إلى محافظة مطروح من جميع الجهات والمؤسسات المساهمة، للتخفيف عن أعباء المواطنين.

كراتين رمضان تصل قرى ونجوع مطروح

وأوضح عبد الرحمن الطباخ منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح، أنه جرى تغطية كل المراكز والقرى من خلال الدفعه الأولى لمؤسسة «حياة كريمة» لمطروح بـ8000 كرتونة ضمن مبادرة المليون كرتونة، إضافة إلى المشاركة في توزيع كل الكراتين التى وصلت للمحافظة من المؤسسات الأخرى وعددها نحو 11 ألف كرتونة، منعا للازدواجية وتحقيقاً للشفافية ووصول الهدية لجميع المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مطروح.

قاعدة بيانات للأكثر احتياجا بمطروح

ولفت أنه جرى التوزيع وفقا لقاعده البيانات التي تم تنقيحها من خلال جميع الجهات المشاركة فى العمل الأهلي التنموي وبإشراك الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وبالتنسيق الكامل مع مجالس المدن والقري والتضامن الاجتماعي، ومن خلال متطوعي مؤسسة حياة كريمة بكافة القري والمراكز، مع الحرص على الوصول إلى أبعد القري في السلوم وسيوة والحمام وتوصيل هدية الرئيس الي الأسر الأكثر استحقاقاً.