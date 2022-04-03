«شباب الخير» بالخارج: توزيع كراتين رمضان للأسر الأكثر احتياجا بمصر

كشف هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، وهي مؤسسة مشهرة في مصر منذ عام 2019، إنه هناك خطة لدى المؤسسة خلال شهر رمضان الكريم، والتى تضمن خطة توزيع كراتين رمضان للأسر الأكثر احتياجا، وذلك داخل محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والفيوم، كمرحلة أولى من خطة المؤسسة لعام 2022، بإجمالى نحو 1000 كرتونة.

زواج 5 فتيات يتيمات من حى الاسمرات خلال احتفال يوم اليتيم

وأشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أن المؤسسة تميل للعمل الخدمي، وإطلاق المبادرات الإنسانية طوال الوقت، وهو الهدف الرئيسي من تدشين المؤسسة.

وأوضح «كمال» أن مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، قامت بإعداد حفل كبير، للإحتفال بيوم اليتيم تحت شعار (مافيش يتيم مابينا)، وذلك بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات ضمن مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ضمن مبادرة «أصلك الطيب» التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة

كما أشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، إلى أن احتفال المؤسسة بيوم اليتيم، داخل حي الأسمرات، شمل إعداد مسابقات كثيرة للأطفال، وتوزيع هدايا وكراتين غذائية عليهم، إضافة إلى المساهمة فى زواج 5 يتيمات من حي الاسمرات وتكريم عدد 30 أمًّا مثالية.

ونوه منسق عام ملتقى المصريين بالكويت بدور المؤسسة في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم تركيب حوالي 150 وصلة مياه في قرى محافظة الفيوم الأكثر احتياجًا، وحملة «نقطة تحول»، من خلال توزيع 150 كرسيًا متحركًا لذوي الهمم في مصر.

وأكد «كمال» على التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية فى مصر، والمشاركة فى دعمها، كما حدث فى مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير القري والريف المصري.