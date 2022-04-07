مبادرة «بالخير جايين» تصل البحيرة لتوزيع كراتين رمضان على غير القادرين

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية أن مبادرتها «بالخير جايين»، التي تنفذها بالتعاون من بنك القاهرة الشريك الاستراتيجي للمبادرة، وتحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وصلت محافظة البحيرة لتوزيع كراتين المواد الغذائية على غير القادرين بالمحافظة في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

صناع الخير وبنك القاهرة يستهدفان دعم غير القادرين

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لـ صناع الخير أن مبادرة «بالخير جايين»، من صناع الخير وبنك القاهرة يستهدفان دعم غير القادرين وبخاصة مع استقبال شهر رمضان الكريم بتوزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة غير قادرة بمختلف أنحاء الجمهورية وأن التوزيع داخل محافظة البحيرة يتم بالتعاون والتنسيق الكامل مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن كرتونة مبادرة «بالخير جايين»، الواحدة تشمل 17 كيلو من المواد الغذائية الضرورية التي تكفى الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد وأن التوزيع يتم من خلال فريق عمل صناع الخير وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية تعمل في القرى المستهدفة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير وأن التوزيع داخل محافظة البحيرة بدأ بمراكز «أبو المطامير ودمنهور وبدر والنوبارية»، داخل عدد من القرى بهذه المراكز منها قرى «المركب وكوم تروجي وعزبة الصعايدة مركز أبو المطامير، وفي مركز دمنهور قرية سنهور وعزبة العرب وعزبه خفاجي وأبو خطوه وفي مركز بدر قريه الخرطوم وقريه عبدالسلام عارف وفي مركز النوبارية قرية عبدالحليم محمود وقريه حسين أبو اليسر».

يذكر أن صناع الخير سبق لها وأطلقت عدة حملات لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقا في أنحاء محافظة البحيرة ليس فقط في شهر رمضان ولكن على مدار العام وكان آخر تلك الحملات حملة إفطار مليون صائم التي نفذتها على مدار العامين الماضيين ونجحت من خلالها في توصيل أعداد كبيرة من كراتين المواد الغذائية للأسر المستحقة في القرى الأشد احتياجا وبخاصة قرى حياة كريمة.