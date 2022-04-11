«بالخير جايين».. توزيع كراتين رمضان على أهالي قرى الغربية ضمن حياة كريمة

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الوصول بمبادرتها «بالخير جايين» التي تنفذها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بنك القاهرة إلى القرى الأشد احتياجاً في أنحاء محافظة الغربية وتوزيع كراتين رمضان على الأسر المستحقة بهذه القرى في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف طارق رحمي محافظ الغربية.

توزيع المواد الغذائية

وأكّد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن مبادرة «بالخير جايين» من صناع الخير وبنك القاهرة تستهدف دعم غير القادرين لمواجهة أعباء المعيشة خاصة مع استقبال شهر رمضان الكريم بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة فى أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنًَّ الكرتونة الواحدة تشمل 17 كيلو من المواد الغذائية الضرورية التي تكفي الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد، مبينة أنَّ التوزيع يتم من خلال فريق عمل صناع الخير وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية تعمل في القرى المستهدفة.

وأوضح محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أنَّ التوزيع داخل محافظة الغربية يتمّ داخل عدد من القري منها قرى حنون وكفر الجزيرة وكفر دمنهور مركز زفتى والشين مركز قطور وكفر المحروق مركز كفر الزيات وكفر سالم مركز بسيون، لافتًا إلى أنَّ فريق عمل صناع الخير داخل محافظة الغربية يوزع السلع على منازل الأسر المستحقة مع مراعاة الاشتراطات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكّدت عليها وزارة الصحة المصرية في الحماية من انتشار فيروس كورونا.

أنشطة خيرية

سبق وأطلقت صناع الخير عدة أنشطة خيرية استهدفت القرى الأشد احتياجًا داخل محافظة الغربية وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ نظمت سلاسل قوافل «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى بقرى مراكز زفتى والمحلة الكبرى وقطور.

كما أطلقت حملات لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقا في أنحاء محافظة الغربية ليس فقط في شهر رمضان ولكن على مدار العام وكان آخر هذه الحملات حملة إفطار مليون صائم التي نفذتها على مدار العامين الماضيين ونجحت من خلالها فى توصيل اعداد كبيرة من كراتين المواد الغذائية إلى الأسر المستحقة في القرى الأشد احتياجًا وخاصة قرى حياة كريمة.