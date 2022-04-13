«الياميش».. طقس فرعوني أحياه الفاطميون في مصر (فيديو)

تتميز أيام شهر رمضان في مصر بطقوس رائعة تمنح المحروسة طابعا خاصا بها خلال الشهر الكريم، ومنها الياميش، الذي يعد من ظواهر الشهر الفضيل، الباقية مع اختلاف الأزمنة، وذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، ضمن تقرير تلفزيوني بعنوان «الياميش.. طقس فرعوني أحياه الفاطميون في مصر».

خلفاء العصر الفاطمي وزعوا الياميش على الفقراء

وتضمن التقرير أنَّ «الياميش» هي كلمة مصرية استخدمت في العصر الفاطمي وتعني الفواكه المجففة والمكسرات، ويعد المشمش المجفف والتين وجوز الهند والبندق والفول السوداني والكاجو من بين الأنواع الرئيسة للياميش، إذ كان الخلفاء في العصر الفاطمي يوزعون الياميش على الفقراء طوال شهر رمضان، لذا بدأ المصريون عادة شراء ياميش رمضان في عهد الدولة الفاطمية التي حكمت مصر قرابة قرنين من الزمان، لكن فكرة تجفيف الفواكه بدأت في عصر القدماء المصريين.

وكالة قوصون والجمالية أشهر أسواق بيع الياميش

وكانت وكالة قوصون بشارع باب النصر أشهر أسواق بيع الياميش في مصر خلال القرن الثامن الهجري، الرابع عشر الميلادي، ويأتي إليها التجار من الشام ومعهم بضاعتهم لبيعها قبل حلول الشهر الكريم، ثم انتقل سوق الياميش في القرن التاسع الهجري إلى الجمالية ثم وكالة البلح ببولاق أبو العلا.