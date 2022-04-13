تراجع أسعار النفط اليوم وسط انخفاض واردات الصين للشهر الثاني

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 104 دولارات للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد أن تجاوزت 105 دولارات في وقت سابق من هذه الجلسة، واستوعب المستثمرون إشارات ضعف الطلب في آسيا، وأظهرت بيانات جمركية أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت للشهر الثاني على التوالي حيث أدى تجدد القيود الناجمة عن انتشار فيروس كورونا هناك إلى تراجع الطلب على النفط في أكبر مستهلك في العالم.

توقعات بتداول خام برنت عند 105.74 دولار أمريكي للبرميل

تاريخياً، سبق أن بلغ خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار للبرميل في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند 105.74 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع من العام الجاري «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم تداول سعر البرميل عند 116.42 دولار في غضون 12 شهرًا.

«أوبك» تحذر من عدم القدرة على تعويض خسائر الإمدادات المحتملة من روسيا

وفي وقت سابق، سجّلت اليابان، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط على مستوى العالم، أكبر انخفاض شهري لها في طلبيات الآلات الأساسية منذ ما يقرب من عامين في فبراير الماضي، وأدى وضع حد أدنى للأسعار إلى استمرار المخاوف من أن الإمدادات قد تصبح أكثر تشددًا بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا، في وقتٍ حذرت «أوبك» بالفعل من أنه سيكون من المستحيل تعويض خسائر الإمدادات المحتملة من روسيا إذا تم فرض حظر على مبيعاتها من النفط والغاز لأوروبا.

ويعد نفط خام برنت سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط في جميع أنحاء العالم، ويجرى الحصول على نفط خام برنت من بحر الشمال، كما أن إنتاج النفط القادم من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط المتدفق من الغرب يميل إلى أن يتم تسعيره مقارنة بهذا المعيار.