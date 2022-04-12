انخفضت لأدنى مستوى..توقعات بزيادة أسعار البترول حال حظر النفط الروسي

عادت أسعار النفط العالمية للانخفاض مرة أخرى خلال تعاملات أمس لتنخفض لأدنى مستوى لها منذ شهر، حيث سجل سعر برميل البترول من خام برنت العالمي أقل من 100 دولار للبرميل، ولكن خلال تعاملات اليوم بدأت الأسعار في الارتفاع مره أخرى ليرتفع ويتخطى الـ 100 دولار للبرميل.

ويأتي تذبذب أسعار البترول خلال الفترة الحالية بسبب الكثير من الظروف الاقتصادية والأحداث العالمية وزيادة التضخم وغيرها، حيث تتأثر أسعار النفط بكل هذه الظروف، لأن قرار واحد فقط قد يتسبب في رفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مرة أخرى.

قرار الاتحاد الأوربي هو الفيصل خلال الوقت الحالي

وفي الوقت الحالي، تتجه كل الأنظار إلى الاتحاد الأوروبي وهو يناقش ما إذا كان يجب حظر النفط الروسي أم لا كجزء من فرض العقوبات عليها، حيث إذا وافق الاتحاد على هذا القرار فمن المتوقع ارتفاع السعر بشكل كبير جدا عقب ذلك، وإذا قرر الاتحاد الأوروبي حظر الخام الروسي، فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط، وسيكون لقرار الاتحاد الأوروبي تداعيات مالية هائلة ستظهر في كل ركن من أركان العالم لسنوات قادمة.

العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا

حيث أبلغت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا خاصة فيما يخص عقوبات الطاقة، قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه سيكون من الصعب استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي وتعويضها، خاصة وأن المنظمة لن تضخ المزيد من البترول إلى السوق.

وعقد عدد من المسؤولين من الاتحاد الأوروبي محادثات في فيينا مع ممثلين لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وسط دعوات إلى أن تزيد أوبك الإنتاج، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي عقوبات محتملة على النفط الروسي.