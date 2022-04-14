‎أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الخميس 14-4-2022

تهتم ربات البيوت، بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق بشكل مستمر، لأهميتها في الأكلات اليومية، خاصة مع أوقات الصيام، فهي تعوض الجسم عن الامتناع عن الشراب والطعام وقت الصيام، وتمده بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الخضروات في الأسواق، وفق الجولة الصباحية التي قامت بها اليوم الخميس الموافق 14 أبريل، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

سجل سعر الخيار 8 جنيهات للكيلو الواحد، أما الباذنجان سجل سعر 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 12 جنيها و16 جنيها.

وسجل سعر الفلفل الأخضر 12 جنيها، أما الفلفل الألوان تراوح سعر الكيلو منه بين 17 جنيها و20 جنيها، وتراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 5 و6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو ورق العنب 30 جنيهًا، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تجريها «الوطن» في الأسواق اليوم الخميس 7 أبريل الحالي.

وسجل سعر كيلو البسلة بين 5 جنيهات و7 جنيهات، أما كيلو القلقاس سجل سعر يتراوح بين 3 و6 جنيهات، وسجلت الملوخية سعر يتراوح بين 20 إلى 25 جنيها، اليوم الخميس الموافق 14 أبريل الحالي.

سعر الثوم في الأسواق اليوم

وتراوح سعر كيلو الثوم بين 6 جنيهات حتى 10 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الثوم المفروم 20 جنيها، اليوم الخميس الموافق 14 أبريل.

وتراوح سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، واختلف سعر كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات، وسجلت الطماطم سعر يتراوح بين 14 جنيها حتى 16 جنيها للكيلو الوحد، وذلك اليوم الخميس الموافق 14 أبريل.