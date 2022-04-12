أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 12-4-2022

تحظى أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم، بنسب مرتفعة من البحث بشكل يومي، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، إذ تكثر اللقاءات والعزومات الأسرية، وترغب ربات البيوت، في معرفة أصناف الخضار المتوفرة وأسعارها لتحديد احتياجاتها.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء، أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء، في المحلات التجارية الكبرى، فضلا عن أسعارها في سوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

ووصلت أسعار الخضروات الطازجة في سلاسل المحلات الكبرى للكيلو جرام الواحد، كما يلي:

الطماطم 22 جنيها.

خس لولو روسو أخضر 5 جنيهات

قرنبيط وزن بسعر 16 جنيها.

بطاطا بسعر 39 جنيها.

قرع عسل 13 جنيها للكيلو

فلفل الوان بسعر 54 جنيها.

طبق مشروم بورتوتيلو 250 جرام بسعر 41 جنيها.

كابوتشا حبة واحدة بسعر 8 جنيهات.

بروكلي سعره 13 جنيها.

جزر أصفر دون عروش 8.5 جنيه.

ليمون بلدي 18 جنيها.

فاصوليا خضراء 17 جنيها.

بصل أبيض أو ذهبي 7 جنيهات.

فلفل أخضر رومي أو حار 29 جنيها.

فلفل برتقالي بسعر 45 جنيها

خيار 16.5 جنيه.

بنجر أحمر بسعر 16 جنيها للكيلو.

كوسة 15 جنيها.

بطاطس 6.75 جنيه.

ثوم بلدي بسعر 21 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كالتالي:

الملوخية تتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

الطماطم تراوحت بين 5.5 إلى 11.5 جنيه.

البطاطس تراوح ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

البصل ما بين 1 إلى 2.25 جنيه.

السبانخ تتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

الثوم ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيهات.

الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

كوسة تراوح ما بين 2 إلى 4.5 جنيه.

فاصوليا ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 و13 جنيها، والصوب بين 6 إلى 8 جنيهات، الحار بين 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 11 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، الرومي بين 3.5 إلى 4.5 جنيه، الأبيض بين 7 إلى 12 جنيها.

البسلة تراوحت بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب ما بين 5 إلى 8 جنيهات، والبلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.