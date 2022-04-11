أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 11-4-2022

كشف سوق العبور وعدد من المحلات في الأسواق الشعبية عن أسعار الخضروات، اليوم الاثنين، الموافق 11 أبريل، والذي يتزامن مع 10 رمضان المبارك، كون الخضار مثل الطماطم والجزر والفلفل والخيار وغيرها، من الأصناف الأساسية على موائد السحور والإفطار، فضلا عن أن البعض يفضل تناولها على هيئتها الطبيعية للحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها.

وتزامنًا مع شهر رمضان، يرصد «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين، الموافق 11 أبريل الحالي سواء في الأسواق المحلية، وفق الأسعار المعلنة أو في سوق العبور، والذي يعد من أكبر أسواق الجملة في مصر.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

وصلت قيمة أسعار الخضروات الطازجة في الأسواق المحلية، كما يلي:

سعر الطماطم 12 جنيها.

سعر بسلة خضراء 10 جنيهات.

سعر جزر أصفر دون عروش 8.5 جنيه.

سعر ليمون بلدي 18 جنيها.

سعر فاصوليا خضراء 25 جنيها.

سعر باذنجان رومي 12.25 جنيه.

سعر بصل أبيض أو ذهبي 6 جنيهات.

سعر فلفل أخضر رومي أو حار 18.5 جنيه.

سعر خيار 11.5 جنيه.

سعر باذنجان عروس 16.5 جنيه.

سعر كوسة 9.25 جنيه.

سعر بطاطس 6.75 جنيه.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كالتالي:

سعر الملوخية تتراوح بين 7.5 إلى 9 جنيهات.

سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

سعر الطماطم تراوحت بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البطاطس تراوح ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر البصل ما بين 1 إلى 1.75 جنيه.

سعر السبانخ تتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر كيلو الثوم ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

سعر كوسة تراوح ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر فاصوليا ما بين 13 إلى 17 جنيهًا.

سعر الفلفل الرومي البلدي بين 9 و11 جنيها، والصوب بين 6 إلى 8 جنيهات، الحار بين 15 إلى 18 جنيهًا للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 16 و20 جنيها.

سعر الباذنجان البلدي بين 7 و9 جنيهات، الرومي بين 5 إلى 6.5 جنيه، الأبيض بين 11 إلي 13 جنيها.

سعر البسلة تراوحت بين 6 و9 جنيهات.

سعر الخيار الصوب ما بين 5.5 إلى 8 جنيهات، والبلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.