بشرة خير .. تراجع أسعار 4 أصناف من الخضروات في أسواق التجزئة اليوم

سجّلت 4 أصناف من الخضروات تراجعا كبيرا في أسعارها بأسواق التجزئة وهي «الكوسة والفلفل الأخضر والباذنجان والخيار»، بعد استمرار موجة الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، إن سعر الخيار تراجع بقيمة 4 جنيهات فى الكيلو ليباع بسعر 8 جنيهات، وبيعت الكوسة بسعر 5 جنيهات أي تراجع في حدود 7 جنيهات للكيلو فيما سجل سعر بيع الباذنجان تراجعا ليباع بسعر 10 جنيهات مقابل 20 جنيها للكيلو، وبيع الفلف الأخضر بسعر 15جنيها بعد أن كان يباع بسعر 25 جنيها.

خضروات فى طريقها للتراجع

وتابع نائب رئيس الشعبة، أن الأسعار ستواصل التراجع إلى أن تصل لمعدلاتها الطبيعية، لافتا إلى احتمال تراجع سعر البامية والملوخية وورق العنب، لافتا إلى أن سعر الطماطم استقر عند مستوياته المرتفعة وأرجع ارتفاع أسعار الخضروات لفرق العروات بين المحصول القديم والجديد، وتصل تلك المدة لـ15 يوماً، ينخفض خلالها المحصول وترتفع الأسعار.

تلف محاصيل الخضروات بسبب ارتفاع درجات

وتابع نائب رئيس الشعبة أن العوامل الجوية ساهمت أيضاً في تلف جزء كبير من الخضروات بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة وبدورها أدت إلى ترحيل العروات وتقليل الإنتاج، موضحا أن أزمة فرق العروات سنوياً تتسبب في ارتفاع الأسعار وهي تأتي مرتين في العام.

وأوضح أنه بالرغم من ارتفاعات الأسعار إلا أن الأسواق لم تشهد نقصا، موضحًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد نضوج محاصيل العروة الصيفية من كافة أنواع الخضروات الأكبر مساحه من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية.

جدير بالذكر أن الحكومة تتابع وبشكل يومي الأسعار وترصد التغيرات السعرية والمتاح من السلع لمواجهة أي تلاعب من خلال غرف عمليات بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات الرقابية بالتموين ووزارة الزراعة وطرح المنتجات في منافذها لمواجهة أي ارتفاعات.