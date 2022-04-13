دعاء للأم والأب المتوفين في رمضان.. أفضل أنواع البر «فيديو»

دعاء للأم والأب المتوفين في رمضان من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم، لاسيما وأنه يرجى فيه مضاعفة الأجر والثواب ويعد الدعاء للوالدين من أعمال البر لهما، إذ بثت دار الإفتاء المصرية فيديو على قناتها بموقع «يوتيوب» تطرقت فيه إلى الإجابة على سؤال «كيف استغفر وادعو لأبي المتوفي»، على لسان السؤال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ويستعرض التقرير التالي ما جاء فيه.

دعاء للأم والأب المتوفين في رمضان

وفيما يتعلق بموضوع دعاء للأم والأب المتوفين في رمضان أو بسائر أيام العام، إذ قال الشيخ عويضة عثمان: «نسأل الله أن يرحم موتانا جميعا وجزى الله كل ابن يتذكر والده دائما في الدعاء لأنهم حبسوا عن أعمالهم، فهم في حاجة إلى دعاء أبنائهم».

وبخصوص صيغة دعاء للأم والأب المتوفين سواء في رمضان أو أي وقت من العام، قال أمين الفتوى إن الانسان يدعو لأبيه بالمغفرة والرحمة مما يفتح الله تبارك وتعالى عليه وردد بعض الصيغ ومنها:

- اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عن سيئاته.

- اللهم أبدله دارا خير من داره

- اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد.

- اللهم زد في حسناته وتجاوز عن سيئاته.

- اللهم أكرم نزله وأحسن مدخله.

أمين الفتوى: الدعاء للأم والأب المتوفين بر بهما

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الدعاء للأم والأب المتوفين من أوجه البر بهما: «الإنسان يتذكر والده دائما بدعاء فهذا من أفضل البر بعد موته وذلك بالدعاء والصدقة وصلة الرحم التي لا تصل إلا بالوالد المتوفي فمثلا إذ كان الوالد يزور أمه فيزور الولد جدته بعد وفاة أبيه، وإذا كان يزور أخته فيزور الود عمته وهكذا كل هذا من البر».

وأكد الشيخ عويضة عثمان أنه يمكن الدعاء للأم والأب المتوفين بكل هذه الأدعية بأي صيغة: «وما يفتح الله به عليك من رزق الدعاء لأن الدعاء رزق»، بحسب تعبيره.