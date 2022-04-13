الكشف على 40 ألف مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة في 11 مركزا بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ40 ألفا و902 مواطنا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، من خلال 19 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى المحافظة خلال فترة الربع سنوي الأولى لعام 2022.

تنفيذ القوافل الطبية في عدة مراكز بالشرقية

وأوضحت مديرية الصحة، أنه تم تنفيذ هذه القوافل بمراكز «الحسينية، صان الحجر، الصالحية، كفر صقر، الإبراهيمية، أبو كبير، وههيا، والعاشر من رمضان، وديرب، وأبو حماد، والزقازيق»، مشيرا إلى أنَّه سيتمّ إطلاق 15 قافلة طبية مجانية أخرى حتى آخر شهر يونيو القادم في 10 مراكز مختلفة على مستوى المحافظة.

القوافل العلاجية تضم تخصصات طبية متعددة

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ هذه القوافل بمشاركة 135 عيادة طبية، وتم إجراء 2943 تحليل دم وطفيليات، و593 أشعة سينية وسونار، وتم عقد 7074 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تحويل 189 حالة إلى مستشفيات الصحة بالمحافظة، لإجراء عمليات جراحية، وتم استصدار 187 قرارا من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، واشتملت القوافل العلاجية على العديد من التخصصات الطبية منها «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، والأشعة التليفزيونية».

تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين

وأوضح «مسعود»، أن القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، تأتي في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا، والتي تبعد عن منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في هذه المناطق تسهيلا وتيسيرا عليهم، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة للمواطنين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل على الجهود المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.