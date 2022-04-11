محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة ويتفقد معرض السلع الغذائية بفاقوس

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لقرية «سوادة»، التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية، والتعرف على حتياجاتهم على الطبيعة.

خلق جو صحي وبيئي للمواطنين

تفقد محافظ الشرقية عدداً من شوارع القرية، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول، لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، موجهاً رئيس الوحدة المحلية بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام «الجليدر»، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

التصدي لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية

وخلال جولته بقرية «سوادة»، توجه محافظ الشرقية إلى أحد محال بيع الخضروات والفاكهة، ومحل آخر لبيع اللحوم الحمراء الطازجة، للتأكد من جودة السلع المعروضة وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، وعدم المبالغة أو المغالاة في الأسعار، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع والمواد الغذائية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية رادعة.

متابعة امتحانات الخامس والسادس الإبتدائي

انتقل محافظ الشرقية إلى قرية «أكياد»، بدائرة نفس المركز، لمتابعة سير العمل بمدارس القرية، حيث قام بزيارة لمدرسة «السلام» للتعليم الأساسي، لمتابعة الامتحانات العملية للصفين الخامس والسادس الابتدائي، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام التلاميذ لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر.

وحرص المحافظ على تفقد شوارع القرية، وأصدر تعليماته إلى محمد حجازي، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والبدء فوراً في تطهير المصرف المار بالقرية، ورفع المخلفات والقمامة من المصرف، لما تسببه من انبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تفقد محافظ الشرقية سويقه القرية للإطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة والتزام الباعة بالبيع بالسعر المحدد ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي محاولة لإستغلال المواطنين.

تفقد معرض السلع الإستهلاكية بمدينة فاقوس

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد معرض السلع الإستهلاكية بمدينة فاقوس، الذي تقيمه المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وكبار تجار الجملة، لمكافحة الغلاء وجشع التجار.

اطمأن المحافظ من المواطنين على توافر جميع السلع بالمعرض من (الأرز – المكرونة – السكر – الزيت – البقوليات – الخضروات – الفاكهة – العسل – العصائر – الياميش والبلح والتمور وكافة مستلزمات الشهر الكريم)، مؤكداً أن الهدف من إقامة المعارض ضبط الأسعار، والسيطرة علي الأسواق، وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.