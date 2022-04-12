تجديد حبس 3 متهمين بقتل سائق بسبب بندقية آلية في الشرقية

قررت نيابة الحسينية تجديد حبس 3 متهمين بقتل سائق بسبب خلاف على شراء بندقية آلية، واستيلائه على أموالهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل سائق

كان اللواء محمد والي مدير أمن لشرقية تلقى إخطارا من مركز شرطة الحسينية يفيد تلقي المركز إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلقات نارية وتوفـى أثناء تلقيه العلاج وبسؤال (زوجته ، وشقيقه - مقيمان بذات الدائرة) قررت الأولى بأنها حال توجهها لزوجها بالمزرعة خاصته، والكائنة بدائرة المركز وجدته مُلقى بأرضية غرفة نومه مُصاباً بأعيرة نارية.. فقامت بإبلاغ الثانى ولا تعلم مُحدث إصابته وبمواجهة الثانى أيد ذلك.

الشرطة تضبط المتهمين ويعترفون بالجريمة

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية). و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترف أحدهم بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الآخرين وذلك لإتفاق أحدهم مع المجنى عليه لشراء بندقية آلية ، فقام بإصطحاب باقى المتهمين للمجنى عليه (لما يشتهر عنه بوساطته فـى تلك الأمور) ، وطلبوا منه شراء بندقية آلية وكمية من الذخائر .

وتابع: فى مقابل ذلك إتفق المجنى عليه معهم على تجهيز مبلغ مالى وعقب ذلك توجهوا سوياً لمقابلة المجنى عليه بمزرعته مُستقلين سيارة ملاكى.. إلا أنهم فوجئوا بقيام المجنى عليه بإعتراض طريقهم وبحوزته (بندقية خرطوش) وبرفقته صديقه (عاطل- مقيم بذات الناحية) ، وإجبارهم على النزول من السيارة ، وإستوليا منهم على (المبلغ المالى - متعلقات شخصية - 3 هواتف محمولة) ، ، وعلى إثر ذلك عقدوا العزم على التخلص من المجنى عليه.

وأشار إلى أنهم أعد أحدهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، و(بندقية خرطوش - بندقية آلية) ، وبتاريخ الواقعة توجهوا لمزرعة المجنى عليه ، ولدى وصولهم تبادلو إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن إصابة إثنين من المتهمين وإحداث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت الحقيقات.