محافظ الإسكندرية: انتهاء مشروعات الصرف الصحي والإنارة في العصافرة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من كل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة التي تخدم منطقة العصافرة بنسبة تصل إلى 100%، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة التي يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بإجمالي تكلفة 811 مليون جنيه.

تنفيذ أعمال الرصف بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية

وأضاف «الشريف» في تصريحات صحفية، إنه تم التشديد على مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، من أجل سرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق في الإسكندرية.

فيما يتم العمل حاليا في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، على رصف حوالي 500 شارع بمنطقة العصافرة قبلي بإجمالي أطوال تصل إلى 51543 مترا، حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة إلى 98%.

إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه لابد من المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، موضحاً أن مدير وحدة تطوير العشوائيات أوضح أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب بالمنطقة بإجمالي أطوال تصل إلى 34100 متر، مشيرة الى أنه تم تركيب 1903 أذرع إنارة، و160 عامود إنارة، و2088 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة.