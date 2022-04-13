«حياة كريمة» يواصل المساعدة.. ميدالية لـ«عم رمضان» في الإسكندرية

عرض برنامج «حياة كريمة» المقدم على شاشة قناة dmc، حلقة توضح مساعدة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية، يعمل في الشارع ويبيع المناديل، يسمى «عم رمضان».

حياة عم رمضان المتواضعة

أوضح عم رمضان، أنه ينام في الجراج، ويعمل منذ 4 سنوات على أحد أرصفة الإسكندرية، لكن تكون الأيام صعبة عند وجود أمطار، لافتا إلى أنه يتحصل على 40 جنيها عند بيع المناديل، متابعا: «شكرا على الظرف ده اللي في 500 جنيه، أنا هروح أجيب أوضة أعيش فيها، وأنت ربنا يسترك».

عطف عم رمضان على الطفل

حرص عم رمضان، على إعطاء مال لطفل في الشارع، ليس لديه شبشب، ونصحه بشراء شبشب والاستمرار في البيع، لتحقيق حياة أفضل له.

ميدالية لبطل من أبطال حياة كريمة

أهدى الإعلامي أيمن مصطفى «عم رمضان»، ميدالية ليكون بطل من أبطال مبادرة حياة كريمة، لمساعدته آخرين، رغم ظروف المادية والاجتماعية الصعبة، قائلا له: «عشان أنت راجل محترم هنفذلك مطالبك، أطلب أي طلب هنفذهولك، أنا عاوز الرضا من ربنا، وأنا معنديش طلبات، كلمة الحمدلله دي كفاية عندي، أنا معايا الستر من عند ربنا، أنا عاوز كارتونة رمضان أخدها معايا الأوضة مش عاوز حاجة تانية، الرضا بتاع ربنا أحسن من أي حاجة، أنا عاوز بوتجاز أعمل عليه الأكل»، وواصل عم رمضان: «أنا هفتكرك بالخير يا أستاذ أيمن، أنت خيرك عليا، شكرا أوي والله».

إعطاء مال لسوبر ماركت

وأعطى الإعلامي أيمن مصطفى، مال أيضا لصاحب سوبر ماركت بديلا عن الأشخاص الذين لم يستطعوا دفع المال وعليهم ديون ضمن جهود حياة كريمة لمساعدة الطبقات الأكثر احتياجا.