الجامعات الخاصة والأهلية تبدأ في استقبال الطلاب الدارسين بأوكرانيا

تستعد الجامعات الخاصة والأهلية بمختلف المحافظات في مصر، بدءا من اليوم، لاستقبال الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية، والراغبين في التحويل للجامعات المصرية، تنفيذا لتوجهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، والعملية العسكرية التي تتم بين دولتي روسيا وأوكرانيا، والناجحين في الاختبارات التي جرت لتحديد المستوى خلال الفترة الماضية.

الجامعات الخاصة تستقبل الطلاب الدراسين في الجامعات الأوكرانية

أكد الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة ملتزمة بجميع قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بالطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، لافتا إلى أن الجامعة تفتح أبوبها لاستقبالهم وفقا للضوابط والاشتراطات والقواعد، التي حددها قرار مجلس الوزراء.

وشدد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات لـ«الوطن»، على الاستعداد التام لاستقبال الطلاب الناجحين في اختبارات تحديد المستوى للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والهندسة، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، مشيرا إلى أن الجامعات ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء والأعلى للجامعات الخاصة، فيما يتعلق بإجراءات القبول للطلاب.

استعدادات الجامعات الخاصة

قال الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر في تصريحات لـ«الوطن»، إننا في استعداد تام لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة، من الناجحين في اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الأوركرانية، والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.