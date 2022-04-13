الجامعات تتوسع في خطوات تطبيق الكارت الذكي للطلاب خلال الأسابيع المقبلة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية على انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الجامعات تخطو بصورة متسارعة نحو التقدم و التحول الرقمي لمختلف القطاعات بها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030، ويحقق خطط الدولة المصرية في التحول الشامل للخدمات المقدمة.

استراتيجية تحول رقمي تسير عليها مختلف الجامعات

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، أن هناك استراتيجية تحول رقمي تسير عليها مختلف الجامعات بدأت منذ سنوات تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن غالبية الجامعات قامت بتحويل خدماتها وعمليات إجراء الدخول و الخروج للجامعات إلكترونياً عبر الكارت الذكي وكذلك تقديم الخدمات المختلفة للطلاب عبر الكارت الذكي، والتي منها سداد المصروفات الدراسية والدخول والخروج من وإلى الجامعة، منوهاً إلى أن خلال الفترة المقبلة ستتوسع الجامعات من الخدمات المقدمة عبر الكروت الذكية بالجامعات بما يسهم في إجراءات التحول الرقمي السريع للجامعات والارتقاء بمكانتها.

التوسع في تطبيقه بمختلف القطاعات سواء داخل الجامعة أو الخدمات المقدمة للطلاب

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، أن الجامعة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، فأنها تسعى لاستكمال تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، مع العمل على كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتطوير الأداء لمختلف الأنشطة الخدمية والمجالات التعليمية، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع إحدى الجهات لتصنيع القوارئ للكارت الذكي، وتحديد العدد المطلوب لتوزيعه على بوابات الحرم الجامعي لمختلف الكليات.

الكارت الذكي

وأضاف «الجمال»، أن الجامعة بدأت تتوسع في استخدام الكارت الذكي، لافتا إلى أنه يحتوى على شريحة إلكترونية تحمل كافة البيانات للطالب، ويتم استخدامها في تسجيل الدخول والخروج من وإلى الحرم الجامعي وكذلك تنظيم عملية حضور المحاضرات والمطاعم والمكتبات أيضا، بجانب استخدامه أيضا في سداد الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الجامعي، مشيراً إلى أن الجامعة ستبدأ في عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل على كيفية التعامل بالكارت الذكي للتوسع في استخدامه بالكليات خلال الأسابيع المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل أن الجامعة تعمل بالكروت الذكية منذ فترة خاصة مع بداية الإعلان عن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 203 وبما يحقق أهدافها، لافتا إلى أن جميع الخدمات تقدم للطلاب عبر الكروت الذكية.