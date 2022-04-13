بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في مشاجرة بقرية الزهراء بكفر الشيخ

أصيب 13 شخصا في مشاجرة بقرية الزهراء الواقعة على الطريق الدولي الساحل بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل المصابون لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم، كما انتقل رجال الأمن لموقع المشاجرة وللمستشفى.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع مشاجرة بقرية الزهراء الواقعة على الطريق الدولي الساحل، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وانتقل عدد من رجال الأمن، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لإجراء الإسعافات الازمة.

أسماء المصابين في مشاجرة كفر الشيخ

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من عبدالغني السيد عبدالغني، 34 سنة، بجرح قطعي بكامل محيط الرأس، ومعتز السيد عبدالغني ،37 سنة، بجرح قطعي بكامل محيط الرأس واشتباه كسر بالعمود الفقري، وبهجت السيد عبدالغني، 40 سنة، بجرح قطعي بكامل محيط الرأس وكسر بالذراع اليمن، وشحاته عبدالشافي مجاهد، 60 سنة، بجروح في الرأس وكدمات ونزيف بالمخ، وربيع عبد الشافي مجاهد، 40 سنة، بجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كدمات وجروح

كما أصيب جاسر زغبي عبدالوهاب، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في الحادث ومحمد رجاء عبدالغني، 22 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة، والجابري رجائي عبدالغني، بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد حامد جادالله، 21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفرحانة عبدالصادق، 60 سنة، بكسر بالأنف وكسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالرأس.

وأصيب أيضًا محمد السيد عبدالغني، 38 سنة، بكسر بالذراع الأيمن ونزيف بالأنف والمخ، وصلاح رجائي عبدالغني، 28 سنة، بجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات، وحامد جاد الله عبدالعال، 52 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.