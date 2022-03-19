إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، قبل السيطرة على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورود إشارة من مستشفى دسوق العام، عن وصول 4 أشخاص مصابين في مشاجرة داخل عزبة نصر الدين، التابعة لدائرة مركز دسوق.

تحريات المباحث

وانتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، حيث تبين وقوع مشاجرة بين المصابين، بسبب خلافات الجِيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي المشاجرة، وذلك بعد التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وقادها الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى المستشفى ومكان الحادث.

أسماء المصابين في مشاجرة بدسوق

ووفق سجلات مسستشفى دسوق العام، أُصيب كل من: «ع.م.د»، 55 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«م.ع.د» 80 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«س.م.د»، 50 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«أ.ص.د»، 44 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وأمس الجمعة، أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بأحد أحياء مدينة دسوق بحالة تسمم، نتيجة تناولهم وجبة مجهولة المصدر، وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة إشارة بوصول 5 أشخاص مصابين بحالات تسمم إلى مستشفى دسوق العام، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم وحجزهم تحت الملاحظة بقسم الباطنة.