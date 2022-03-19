إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر الشيخ
كتب:
سمر عبد الرحمن
04:16 م | السبت 19 مارس 2022
صورة أرشيفية
أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، قبل السيطرة على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورود إشارة من مستشفى دسوق العام، عن وصول 4 أشخاص مصابين في مشاجرة داخل عزبة نصر الدين، التابعة لدائرة مركز دسوق.
تحريات المباحث
وانتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، حيث تبين وقوع مشاجرة بين المصابين، بسبب خلافات الجِيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي المشاجرة، وذلك بعد التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وقادها الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى المستشفى ومكان الحادث.
أسماء المصابين في مشاجرة بدسوق
ووفق سجلات مسستشفى دسوق العام، أُصيب كل من: «ع.م.د»، 55 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«م.ع.د» 80 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«س.م.د»، 50 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«أ.ص.د»، 44 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.
وأمس الجمعة، أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بأحد أحياء مدينة دسوق بحالة تسمم، نتيجة تناولهم وجبة مجهولة المصدر، وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة إشارة بوصول 5 أشخاص مصابين بحالات تسمم إلى مستشفى دسوق العام، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم وحجزهم تحت الملاحظة بقسم الباطنة.