جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية عن «السلامة والصحة المهنية»

اختتمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، فعاليات برنامجها التدريبي بعنوان «السلامة والصحة المهنية»، المنعقد بمركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي القديم، بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأضح رئيس جامعة سوهاج، أن التدريب يهدف إلى التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية وطرق تأمين المستشفيات وكيفية اتباع معايير حماية البيئة والتأكيد على أهمية توفير وسائل وأنظمة مكافحة الحرائق وأجهزة الإنذار، بالإضافة إلى معدات الوقاية الشخصية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمرضى بالمستشفيات، وأهمية وضع خطط لعمليات الطوارئ وإدارة الأزمات لضمان السلامة التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية.

الاهتمام بالتدريب للحد من المخاطر

وأكد أشرف القاضي أمين عام جامعة سوهاج، على ضرورة الاهتمام بالتدريب للحد من المخاطر والأزمات وتأمين الأفراد والمنشآت بالمستشفيات، وذلك لضمان تأمين بيئة العمل والحد من المخاطر.

15 ساعة تدريب عملي

وأوضحت أماني عثمان أحمد مدير عام التنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، أن التدريب استمر لمدة 3 أيام بإجمالي 15 ساعة عمل تدريبية مباشرة، بمشاركة 27 صيدليا من المستشفى الجامعي، مضيفة أن التدريب تضمن الجانبين النظري والعملي باستخدام أساليب التدريب المتقدمة في المحاضرات وورش العمل والمشاركة الجماعية للفريق.

مفهوم السلامة الصحية والمهنية

وأشارت إلى أن التدريب تضمن العديد من المحاور، منها تعريفات المتدربين بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأنواع المخاطر وكيفية التعامل السليم مع القضايا الطبية، وكيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية، مضيفة أنه تم تدريب المشاركين على كيفية وضع خطط للطوارئ والإخلاء، ووضع علامات إرشادية وتحذيرية للتوعية، ومعرفة أهمية استخدام معدات الوقاية الشخصية وأجهزة إطفاء الحرائق، وطرق فحصها لتلافي وقوع أي خطأ.

شارك في التدريب كلا من الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة وإدارة الأزمات بكلية العلوم بالجامعة، والدكتور محمود المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتورة إيمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي بالجامعة.