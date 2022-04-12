السجن 10 سنوات لشقيقين هددا أبناء عمومتهما بسبب الميراث في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهما بتهديد أبناء عمومتهما بأسلحة نارية، للاستيلاء على نصيبهم من ميراث جد الطرفين، في قرية «المساعيد»، التابعة لمركز العسيرات، بمحافظة سوهاج.

مشاجرة بين أبناء العم وفشل مساعي الصلح

تعود الواقعة إلى حدوث مشاجرة بين أبناء العمومة، بعد أن فشلت كل مساعي الحكماء من أهالي قرية «المساعيد» في الصلح بين الطرفين، ومحاولة الوصول لحلول مرضية بينهما، ولكن رفض الشقيقان المتهمان ذلك، وقاما بتهديد أبناء عمومتهما بأسلحة نارية، عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش، لإجبارهم على التنازل عن ميراثهم، وإنهاء الخصومة بينهم.

تهديد وحمل سلاح بين أبناء العمومة

وفور قيام الشقيقين بتهديد أبناء عمومتهما، ومحاولة إجبارهم على التنازل عن نصيبهم الشرعي في الميراث، استطاع المجني عليهما الهرب منهما دون التنازل عن نصيبهم، عقب تدخل أهل القرية، وبعد أن تحولت الجلسة العرفية إلى حلقة جديدة من مسلسل ميراث الدم.

وقام المجني عليهما بإبلاغ مركز شرطة العسيرات، واستشهدا بأهالي القرية الذين حضروا الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة فى أكتوبر 2020، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بسرعة ضبط وإحضار الشقيقين المتهمين.

ضبط أحد المتهمين وفرار الآخر

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين، بينما هرب الآخر، وتم إحالة الواقعة إلى نيابة سوهاج العامة، التي وجهت إلى المتهم الأول «م. أ.»، هارب، تهمة إحراز سلاح ناري «بندقية آلية»، وللمتهم الثاني «م. أ.»، تهمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص «بندقية خرطوش»، واستعراض القوة والتهديد بحق المجني عليهما أبناء عمومتهمأ «عبد اللطيف م.»، و«خالد م.»، حيث قام المتهمان بتهديدهما بالأسلحة النارية، بغرض ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي بهما، وتكدير أمنهما، والقاء الرعب في نفسيهما، وتعريض حياتهما للخطر، للاستيلاء على نصيبهما من الميراث.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج والسجن المشدد للمتهمين

عقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أسدلت الستار على صراع «ميراث الدم» بين أبناء العمومة، وأصدرت حكمها اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الشقيقين المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.