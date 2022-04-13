قبل موعد الإفطار وأذان المغرب بدقائق تجد شوارع محافظة سوهاج فارغة، حيث يسرع الجميع لمنازلهم لانتظار الإفطار وإنهاء يوم الصيام.

ونظرا لأهمية مواقيت الصلاة، تقدم «الوطن» خدمة موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان بمحافظة سوهاج وبمركز جرجا.

يرفع أذان المغرب بمحافظة سوهاج فى تمام الساعة 6 و16 دقيقة مساء، بينما يرفع أذان المغرب في مركز جرجا بمحافظة سوهاج، في الساعة 6 و15 دقيقة مساء بفارق دقيقة واحدة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:5 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:32 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:16 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:33 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:45 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:45 صباحا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في مدينة جرجا

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:5 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:31 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:15 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:32 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:45 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:45 صباحا.