تحصين 107 آلاف رؤوس ماشية ضد الأمراض الوبائية في الإسكندرية

تمكنت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، من تحصين ما يقرب من 107 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك خلال الفترة من 15 مارس الماضي حتى 10 أبريل الجاري، ضمن أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2022.

إنجازات الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي

وقال الدكتور يوسف شباط؛ وكيل مديرية الطب البيطري، إن المديرية قامت بتحصين 42995 رأس أبقار، و24822 رأس جاموس، و38811 رأس أغنام وماعز خلال الحملة القومية الأولى لهذا ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع.

وتستهدف الحملة تحصين الماشية (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز ) بجميع أنحاء المحافظة، والتي تتضمن إدارات (أبيس – العامرية – برج العرب –المنشية البحرية – المكس)، من خلال لجان تحصين يومية تجوب أنحاء المحافظة لتصل إلى المربيين في أماكنهم للتحصين.

العدد المستهدف تحصينه

وأضاف «شباط»، في بيان له، إنه من المقرر الانتهاء من تحصين جميع الماشية بزمام المحافظة والتي تبلغ عددها 146 ألف رأس ماشية مع نهاية شهر رمضان الكريم، حيث يُجر حاليا تحصين الماشية من خلال اللجان اليومية، مؤكدًا أن المديرية تبذل اقصى طاقتها من خلال جميع الأطباء و العاملين للحفاظ علي خلو المحافظة من أي أمراض وبائية أو معدية.

وأكد أنه من المقرر تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تنمية الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها وذلك لتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.