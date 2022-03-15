محافظ الإسكندرية ينشر أرقام الإبلاغ عن الشكاوى: «ماتسبيش حد يستغلك»

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كافة أرقام الخطوط الساخنة، مع التأكيد على المختصين بالمتابعة الدورية والمفاجئة للأسواق والمحال، وكلف بنشر الأرقام والخطوط الساخنة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، وذلك في محاولة لتنفيذ توجيهات الحكومة ومجلس الوزراء بضرورة بالتصدي لكافة أشكال الاستغلال وضبط الأسواق استعدادًا لشهر رمضان.

محافظ الإسكندرية يؤكد التصدي لكافة أشكال الاستغلال

وشدد محافظ الإسكندرية، في بيان له، على المختصين بالمتابعة الدورية والمفاجئة للأسواق والمحال وذلك للتصدي لكافة أشكال الاستغلال وضبط الأسواق استعدادًا لشهر رمضان 2022، وحماية للمواطنين، وكلف بنشر الأرقام والخطوط الساخنة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين عن كافة صور المغالاة في الأسعار والغش التجاري، واحتكار الأسعار.

محافظ الإسكندرية يهيب المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات

وأهاب «الشريف» بأهالي الإسكندرية بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي تجاوزات على الأرقام والروابط المخصصة للشكاوى، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

الإبلاغ عن المخابز وارتفاع الأسعار في الإسكندرية

وفي حالة الشكوى من مغالاة أصحاب المخابر ومحال البقالة في رفع أسعار السلع الأساسية، أو رغيف الخبز التواصل على أرقام مراكز الخدمات التابع لها المحل، أو المخبز وسيجري الرد خلال أوقات العمل الرسمية من خلال:

مركز خدمة حي غرب: التواصل على الأرقام التالية «واتس آب»: 01110040885 / تليفون: 034401002.

مركز خدمة حي شرق: «واتس أب وهاتف: 035449379.

مركزخدمة محرم بك «واتس آب»: 034243625.

مركز خدمة العجمي «واتس آب»: 01283109666.

مركز خدمة طوسون «واتس آب» وهاتف: 035626080

مركز خدمة أبوقير «واتس آب»: 035629937.

مركز خدمة السيوف «واتس آب»: 01280706902.

أرقام جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية

وفي حال وجود شكوى من محال السلع المعمرة أو انتقاص في أي خدمة مقدمة للمواطنين يمكن تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك، ويجب مراعاة التأكد من إرفاق المستندات الخاصة بالشكوي مثل الفاتورة والضمان، ويمكن التواصل عن طريق:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من أي خط أرضي على الرقم 19588.

إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 034830354

إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك .www.cpa.gov.eg

التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 15 شارع سيدي ياقوت - ميدان المساجد - الجمرك - الإسكندرية.

تسجيل الشكوى عبر خدمة «الواتس آب» على رقم: 01577779999 مع العلم، أن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

تسجيل الشكوى أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.

تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل أو «آبل ستور».

الإبلاغ عن المغالاة في الأسعار

في حالة الشكوى من المغالاة في الأسعار أو عدم وجود قائمة أسعار معلنة ومعتمدة بالمحال العامة والفنادق، يمكن التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من خلال:

موقع الإدارة الرسمى :www.catr.gov.eg أو يمكنك تحميل تطبيق الإدارة https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.catr

أو التواصل من خلال أرقام الشكاوى التالية: (01289252668 /0127064749).