التنمية المحلية: مشروعات الأسواق والمواقف تكمل سلسلة خدمات حياة كريمة

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مسؤول وحدة «حياة كريمة» بالتنمية المحلية إن مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء والمراسى التي تقوم بها المبادرة تكمل سلسلة الخدمات المقدمة لسكان الريف المصري، وتلعب دور إقتصادي هام.

وأضاف جاد الكريم أن مشروعات الأسواق والمواقف تتيح الفرصة لصغار المزارعين والمنتجين والعاملين بالتوريد في القرى المصرية لتسويق منتجاتهم، وهو ما يزيد من ربحية المنتجات الاقتصادية سواء الحرفية أو الصناعية والزراعية التي تنتج من الريف المصري ويقلل تكلفة نقلها وتسويقها.

جاد الكريم: مشروعات الأسواق والمواقف تزيد الموارد الذاتية للمحليات

وأضاف مسؤول وحدة حياة كريمة بالتنمية المحلية خلال مداخلة تليفونية على «إكسترا نيوز» في برنامج «هذا الصباح» مع الإعلاميين إنجي طاهر ودعاء جاد الحق أن هذه المشروعات تزود الموارد الذاتية للوحدات المحلية لانها تقضي على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتستبدلها بمواقف حضارية تقدم خدمة محترمة للمواطن الريفي، وفي نفس الوقت تعظم موارد الوحدة المحلية وتعزز استفادتها من أصولها، وتحقيق دخل للوحدات المحلية تستخدمه وتعيد ضخه في صيانة وتشغيل المرافق الأخرى.

نقاط الإطفاء تطبق اشتراطات الحماية المدنية

وأشار مسؤول وحدة حياة كريمة بالتنمية المحلية إلى أن نقاط الإطفاء تطبق اشتراطات الحماية المدنية، وتعمل على تقريب سيارات الاطفاء من خلال الأكواد لضمان سرعة التدخل لمواجهة أي حريق، بالإضافة لخلق فرص عمل مؤقتة حيث يتم الاعتماد بشكل اساسي على العمالة المحلية وشركات المقاولات الصغيرة وهو ما يمثل دعم للقطاع الخاص الصغير والعمالة غير المنظمة في الريف وتعزز الاستفادة من إقامة هذه المشروعات.

استكمال مشروعات المرحلة الأولى والتخطيط لمشروعات «الثانية»

وأوضح مسؤول وحدة حياة كريمة بالتنمية المحلية أنه يتم الآن استكمال مشروعات المرحلة الأولى والتخطيط لمشروعات المرحلة الثانية التي سوف تستكمل نفس محاور المرحلة الاولى بما تتضمنه من خدمات وبنية أساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى التوسع في مشروعات الادارة المحلية كالأسواق والمواقف لتحقيق توصيات لجنة الادارة المحلية في البرلمان، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تقوم على تلبية احتياجات المواطنين بالتنسيق مع المحافظات والتعاون مع الهيئات والوزارات المركزية.