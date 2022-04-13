توزيع 24 ألف كرتونة ضمن «حياة كريمة» في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى توزيع 24 ألف كرتونة مواد غذائية على 24 ألف أسرة أولى بالرعاية في 10 مراكز بالمحافظة، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن الكراتين التي وفرتها مؤسسة حياة كريمة، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.

منسقو حياة كريمة يوزعون الكراتين الغذائية

وجاب منسقو حياة كريمة قرى ومراكز المحافظة، لتوزيع الكراتين الغذائية، تحت شعار «شهر رمضان بيجمعنا كلنا على حب عمل الخير»، فضلا عن استمرار قوافل حياة كريمة بالمحافظة، إذ جرى توزيع ألف كرتونة أمس الثلاثاء في 10 مراكز وهي: كفرالشيخ- دسوق- مطوبس- فوه- بيلا- الحامول- الرياض- قلين- سيدي سالم- بلطيم.

توزيع 24 ألف صندوق في المحافظة من بداية الشهر الكريم

وانطلقت المبادرة تحت شعار «حياة كريمة ايد بتبني وأيد بتساعد»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم التوزيع بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي بإشراف إسلام جبر، منسق عام حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ.

محتويات كرتونة الخير

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن كرتونة المواد الغذائية تتكون من السلع الأساسية من مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول وبلح وياميش رمضان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

وأكد نور الدين، أن الدولة المصرية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعى دائماً إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتلعب مبادرة حياة كريمة دورا مهما في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري، وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 وستعمل المبادرة على تقديم خدمات بنية تحتية ومادية وثقافية واجتماعية لقطاع كبير من المواطنين، خاصة مواطني القرى والأقاليم.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن الكراتين هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رمضان، مشيراً إلى أن المحافظة تابعت توزيع الكراتين بجميع مراكز المحافظة، وذلك عن طريق مؤسسة «حياة كريمة»، والمتطوعين.