جراحة نادرة لطفلة يمنية عمرها 10 أشهر في مستشفى سوهاج الجامعي

أجرى فريق طبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى سوهاج الجامعي، عملية جراحية دقيقه لطفلة تبلغ من العمر عشرة أشهر من دولة اليمن، وذلك لوجود عيب خلقي نادر في الوجه، وتعد تلك الجراحة مرحلة جراحية أولى لإصلاح العيب الخلقى بالوجه والجمجمة، حيث أن الطفلة تعاني منذ ولادتها من التحام مبكر لمفاصل الجمجمة وشق وجهي نادر في ناحيتي الوجه ومقدمة الرأس ونقص لأجزاء كبيرة من الشفة العليا والأنف والجفون وعظام الجمجمة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفى الجامعي استقبل الطفلة منة الله عند حضورها للجامعة بتوجيه من العديد من الأطباء المختصين في اليمن ومصر لقسم جراحة التجميل بالجامعة، حيث تم تقديم كافه أوجه الدعم لإجراء جراحة عاجلة له، مشيراً إلى أن قسم جراحة التجميل من الأقسام المتميزة المؤهلة لعلاج مثل تلك الحالات المعقدة من العيوب الخلقية في الوجه والجمجمة.

تيسير كافة الإجراءات المطلوبة للتكفل بحالة الطفلة

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج، أن الفريق الطبى من قسمي جراحة التجميل والتخدير تمكن من إجراء المرحلة الأولى من العمليات الجراحية التي سوف تجرى للطفلة، وقد بادرت إدارة الجامعة والكلية وإدارة المستشفى بتيسير كافة الإجراءات المطلوبة لتتكفل بحالة الطفلة وتقديم خدمة مجانية في إطار دعم الروابط العربية في كل المجالات.

بناء الشفة العليا والأنف وترميم الجفن السفلي

وأشار الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج الذي أجرى العملية الجراحية للطفلة أن المرحلة الأولى من الجراحة كان الهدف منها بناء الشفة العليا والأنف وترميم الجفن السفلي وأنسجة الوجه المفقودة تكوينيا في منتصف الوجه، وكذلك ترميم فقد بسقف الحلق والفك العلوي، وفصل مجرى التغذية عن قنوات التنفس، موضحاً أن حالة الطفلة الآن مستقرة وستشمل المرحلة القادمة إجراء عدد من العمليات الجراحية التي سيتم من خلالها توسعة وإعادة تشكيل عظام الجمجمة، بالتعاون مع فريق جراحي بقسم المخ والأعصاب، واكتمال بناء الأنف، وإعادة بناء الجزء الناقص من عظام الوجه.