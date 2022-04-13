تقدم «الوطن» خدمة موعد السحور وموعد أذان الفجر اليوم في إطار خدماتها المتعددة للقراء، إذ نعرض موعد السحور وموعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 رمضان بمحافظة سوهاج، حيث يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4 و5 دقائق صباحا، بينما موعد السحور الساعة 1و45 دقيقة صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 12 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:5 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:32 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:16 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:33 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:45 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:45 صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 12 رمضان في مدينة جرجا

كما نستعرض خدمة موعد السحور وأذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم بمركز جرجا.

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:5 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:31 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:15 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:32 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:45 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:45 صباحا.

عدد ساعات الصيام 12 رمضان بسوهاج

ويبلغ عدد ساعات الصيام ليوم 12 رمضان بمحافظة سوهاج 14 ساعة و31 دقيقة بينما في مركز جرجا يبلغ 14 ساعة و30 دقيقة، بفارق دقيقة واحدة عن محافظة سوهاج.