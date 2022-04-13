رئيس بلدية مدينة دنيبرو: جثث أكثر من 1500 جندي روسي موجودة في المشرحة

قال نائب رئيس بلدية مدينة «دنيبرو»، الأوكرانية، أنّ جثث أكثر من 1500 جندي روسي موجودة بمشرحة المدينة، وفق نبا عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تخوف من استخدام روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا

من جهتها أكدت الدولة الروسية في وقت سابق من اليوم، أن مزاعم الولايات المتحدة وأوكرانيا بأنها قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا ما هي إلا معلومات مضللة لأن موسكو دمرت آخر مخزوناتها الكيماوية في عام 2017، وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، أنها تتحقق من مزاعم بأن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس للصحفيين، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلقة من أن تسعى روسيا للجوء إلى أسلحة كيماوية في أوكرانيا.