صحيفة أمريكية: الأوروبيون قد يتجهون لليمين بسبب العقوبات ضد روسيا

اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن أوروبا تخاطر بالاتجاه سياسيا نحو قوى اليمين، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، على اعتبار أن ما فرضته هذه العقوبات على أوروبا نفسها من أعباء اقتصادية، سيدعم فرص القوى اليمينية في الصعود للسلطة.

وول ستريت جورنال: الصعوبات الاقتصادية بأوروبا تخلق خطرًا بالتوجه يمينًا

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وجميع المنتجات الغذائية تقريبًا يختبر قوة استعداد الأوروبيين لدعم العقوبات المناهضة لروسيا، لافتة إلى أن أوروبا لم تكن مستعدة لتحمل تكاليف العقوبات ضد روسيا، بحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

واعتبر مقال نشرته الصحيفة أن الصعوبات الاقتصادية تخلق خطرًا على أوروبا بالتوجه نحو اليمين، إذ تشير النتائج الأولية للسباق الرئاسي في فرنسا والشعبية المتزايدة لليمين في إيطاليا تؤكد هذا الاتجاه.

وذكرت الصحيفة أن حملة المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، ركزت على التأثير الاقتصادي لارتفاع التضخم، ونظمت مسيرات في البلدات الريفية الصغيرة، وعدت خلالها بخفض الضرائب على الوقود، والضروريات الأخرى، ومنح الشركات حوافز لرفع الأجور.

وفي السياق نفسه، ركز الزعيم الإيطالي المناهض للهجرة، ماتيو سالفيني، أيضا على الضرائب والاقتصاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت في منطقة اليورو بنسبة 12.5% في مارس مقارنة بشهر فبراير، بينما كانت أقل بنسبة 44.7% في العام السابق.

غالبية الأوربيين يتوقعون زيادة إنفاق أسرهم العام المقبل

وتقول استطلاعات الرأي إن 82% من الألمان، و79% من الإيطاليين و78% من الإسبان يتوقعون زيادة إنفاق أسرهم العام المقبل.

وقالت طبيبة عظام من باريس للصحيفة الأمريكية: «تكاليف الوقود لدينا ضخمة، وبات من الصعب إدارتها، لدي ثلاثة أطفال، وأنا بحاجة لإطعامهم».

وقالت مورينا كولومبي التي تعمل في شركة مستحضرات تجميل بالقرب من ميلانو: «إن تكاليف التدفئة الأخيرة لمدة شهرين كانت 1250 يورو»، مشيرة إلى أنها دفعت 450 يورو للفترة نفسها في العام الماضي.

وكانت منظمة التجارة العالمية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيضر أوروبا أكثر من الولايات المتحدة.