الإدارة الأمريكية تناقض نفسها بشأن استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية

في الوقت الذي ذكرت فيه الخارجية الأمريكية أن روسيا قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في ماريوبول، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية إنهم لا يستطيعون تأكيد صحة الأنباء عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية هناك.

مسؤول بالبنتاجون: لا نستطيع تأكيد صحة استخدام أسلحة كيميائية في ماريوبول

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن السلطات الأمريكية لا تستطيع تأكيد صحة الأنباء عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول في منطقة دونباس، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالات.

وقال المسؤول للصحفيين، اليوم الثلاثاء: نحن لسنا على الأرض، ولا توجد لدينا رؤية كاملة، وبالتالي نقوم بكل ما بوسعنا من أجل الوصول إلى استنتاجات أفضل. ولا نزال ندرس هذا، وذلك في إشارة إلى الاتهامات الموجهة لروسيا باستخدام أسلحة كيميائية.

تناقضات سابقة داخل الإدارة الأمريكية بشأن «جرائم الحرب» في بوتشا

وهذه ليست المرة الأولى، التي يحدث فيها هذا التضارب داخل الإدارة الأمريكية في المواقف بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فبينما كان الرئيس الأمريكي يؤكد في تصريحات إعلامية أن روسيا ارتكبت بالفعل جرائم حرب ومذابح جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية، صرح البنتاجون وقتها بأنه لا يستطيع تأكيد أو نفي مثل هذا الأنباء.