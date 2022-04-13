زيليسكي يتراجع: لا يمكننا الجزم باستخدام موسكو لأسلحة كيماوية في ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، إن دول الغرب يمكنها إيقاف روسيا بالعمل الجماعي، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يمكنه الجزم حول ما إذا كانت القوات الروسية استخدمت أسلحة كيماوية في ماريوبول أم لا.

زيلينسكي يتراجع عن اتهامات سابقة لموسكو

وأشار الرئيس الأوكراني، خلال خطاب ألقاه عبر تطبيق «تليجرام»، إلى صعوبة إجراء تحقيقات مناسبة في الوقت الحالي في مدينة ماريوبول المحاصرة، منوها إلى أن الغرب لابد أن يتحرك لحماية أوكرانيا من ذلك الخطر الذي لا يمكنهم الجزم به الآن، إلا أن ذلك لا يمكن نفيه أيضا، بحسب ما نشرته قناة «العربية».

وتأتي تصريحات زيلينسكي في الوقت ، الذي نفت فيه روسيا ما أسمته بمزاعم أوكرانيا والولايات المتحدة، حول استخدامها أسلحة كيماوية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها بيانات مفبركة، حيث دمرت موسكو آخر مخازنها الكيماوية عام 2017.

وبحسب «العربية»، استندت أوكرانيا وحلفاؤها الغرب في شكوكهم تلك إلى تقرير غير مؤكد عن استخدام موسكو للأسلحة الكيميائية في مدينة ماريوبول الساحلية، قبل أن يتضح فيما بعد صعوبة الحصول على دليل يثبت ذلك.

السفارة الروسية بواشنطن بوقف نشر معلومات مضللة

كل ما تردد بهذا الشأ دفع السفارة الروسية في واشنطن إلى التعليق حول تلك التصريحات، محذرة من محاولات من أسمتهم بالمتطرفين الأوكرانيين للترويج إلى اتهامات استخدام أسلحة كيماوية، متهمة المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية برايس بنشر معلومات مضللة، داعية واشنطن للكف عن العبث ونشر معلومات مضللة.

الرئيس الأوكراني يسخر من تصريحات نظيره الروسي

كما سخر الرئيس الأوكراني، من تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول مُضي الحرب على مايرام، متسائلا كيف ليمكن للرئيس بوتين وضع خطط تحتوي على مقتل عدد كبير من الروس، في سخرية ضمنية بأن عددا كبيرا من الجنود الروس سقطوا، وهو ما يؤكد أن الحرب لا تسري على مايرام، بحسب تصريحاته.

ووجه زيلينسكي سؤاله إلى الرئيس بوتين، عن عدد القتلى من الجنود الروس الذي سيجعله يعترف حينها بأنها ليست على ما يرام، قائلا: «يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف؟».

وأتت تصريحات الرئيس الأوكراني ردا على مؤتمر صحفي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي، أمس، بمناسبة يوم الفضاء العالمي، والذي أكد خلاله أن الحرب في أوكرانيا ستحقق كل أهدافها النبيلة في هدوء.