أمريكا: معلومات موثوقة باحتمال استخدام روسيا مواد كيماوية في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، «لدينا معلومات موثوقة باحتمال استخدام روسيا مواد كيماوية في أوكرانيا».

واتهم بلينكن روسيا بالسعي لاستخدام مواد كيماوية في ماريوبول، قائلا «لا يمكننا تأكيد استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا».

فيما بحث وزير الدفاع الأمريكي هاتفيا مع نظيره الأوكراني دعم واشنطن لكييف، وأكد وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الأوكراني التزام واشنطن بتلبية احتياجات كييف العسكرية.

واشنطن تؤكد التزامها بتلبية احتياجات كييف العسكرية

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وأجريت عدد من جولات المفاوضات بين الجانبين فيما لم تسفر المفاوضات عن نتائج على أرض الواقع حتى الآن.