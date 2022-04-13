تشييع جثمان طالب غرق في مياه النيل منذ 37 يوما ببني سويف «فيديو»

شيع أهالي مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، منذ قليل، جثمان الطالب كريم قرني، والذي غرق في مياه النيل منذ قرابة 37 يوما، في جنازة مهيبة خرجت من مسجد الشيخ شمردل، عقب تأدية الصلاة عليه.

العثور على جثة طالب غرق بمياه النيل منذ 37 يوما

وعثر أهالي مركز ببا بمحافظة بني سويف على جثمان الطالب كريم قرني ضحية التقاط الصور التذكارية، والذي لقي مصرعه غرقا منذ 37 يومًا في مياه النيل بمركز الفشن أقصي جنوب بني سويف، وتم الدفع بعدد من الغواصين لدعم قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بني سويف على مدار الفترة الماضية دون العثور على جثته.

وفوجئ أهالي قرية كفر جمعة التابعة لمركز ببا، بطفو جثة في مياه النيل أمام القرية، حيث جرى إبلاغ قوات الشرطة والتي حضرت واستدعت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتم إيداعها مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تفاصيل غرق طالب بمياه النيل في مركز الفشن

وكانت مدينة الفشن في محافظة بني سويف شهدت، مُنذ 37 يومًا من الآن، واقعة غرق كريم قرني، الذي يبلغ من العمر 16 عاما، والطالب بالصف الثالث الإعدادي، في مياه نهر النيل؛ بعد أن توجه مع مجموعة من أصدقائه إلى النيل، من أجل التقاط صورة سيلفي، وأقدم على الاستحمام في مياهه، ولكن لعدم إجادته السباحة؛ غرق وابتلعته المياه.

الطالب المتوفى التقط صورًا تذكارية قبل الاستحمام في النيل

وأكدت أسرة المتوفي أن الطالب كريم كان رفقة بعض أصدقائه، وحاول التقاط بعض الصور الشخصية «السيلفي» على شاطىء النيل، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في هذا اليوم نزل للاستحمام في مياه النيل، ولكن عقب نزوله غرق سريعًا؛ بسبب عدم قدرته على السباحة.

وظلت قوات الإنقاذ النهري، في محافظة بني سويف تُكثف من جُهودها، بمساعدة الأهالي، في عملية البحث عن جثمان طالب السيلفي كريم قرني، حيث غرق في النيل يوم الثلاثاء 7 مارس الماضي، حتي تم العثور عليه بعد مكان الغرق اتجاه الشمال بحوالي 7 كم.