عاجل .. اتهام جزائري وتونسيين في حريق أودى بحياة 8 مواطنيين بفرنسا

اتهمت السلطات الفرنسية جزائري وتونسيين في التورط في حريق أودى بحياة ثمانية أشخاص في فبراير الماضي جنوب غرب البلاد، بحسب ما نشرته «روسيا اليوم» منذ قليل.

إصابة أحد المتورطين خلال الحادث

وبحسب بيان مكتب المدعي العام الفرنسي، تورط شاب جزائري ذو 27 عامًا، بالتدمير المتعمد بالنيران، إلا أنَّه حاليًا قيد التوقيف بمستشفى في مدينة مونبلييه جراء إصابته خلال الحادث، إلى جانب تونسي 43 عامًا، يعمل صاحب محل بقالة يقع في مبنى الواقعة، وتونسي آخر 40 عامًا.

حريق 3 مبان قبل شهرين

وفي فبراير الماضي، لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم رضيع وطفل يبلغ عامين، جراء حريق اندلع في 3 مبان في قرية سان لوران دي لا سالانك.