عاجل.. المدعي العام الفرنسي يفتح تحقيقات في وقوع جرائم حرب بأوكرانيا

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أنه بصدد فتح 3 تحقيقات جديدة بوقوع جرائم حرب في أوكرانيا، وفقاً لنبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

موسكو متهمة بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية قد اتهمت موسكو بارتكاب جرائم حرب وعمليات قتل جماعية وإبادة للمدنيين في مدينة "بوتشا" الأوكرانية، عقب استهدافها الأيام الماضية بقصف مدفعي وجوي عنيف ومكثف، ما أدى إلى تناثر الجثث في الشوارع، لتصدر وزارة الدفاع الروسية بيان اليوم، قالت فيه أنّ كييف تزيف الحثائق وقامت بفبركة صور لمن وصفتهم بالضحايا في مدينة بوتشا وماريوبول وعدد من المدن الأخرى، على حد تعبيرها.