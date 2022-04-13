إطلاق اسم مدربة الجودو الراحلة آلاء حامد على الصالة المغطاة بالمركز الأولمبي

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال تواجده بالمركز الأوليمبى بالمعادى على حضور جانب من مران عدد من المنتخبات الوطنية المقام معسكرهم التدريبي بالمركز، حيث شملت زيارة الوزير حضور تدريب منتخبات «الجودو، رفع الأثقال، الجمباز، التايكوندو» بالصالات المغطاة بالمركز، أثناء تواجد الأجهزة الفنية الخاصة بكل منتخب، وحضر عدد من قيادات الوزارة.

الوزير يقدم تعازيه في وفاة مدربة الجودو

وقدم الدكتور أشرف صبحى خالص تعازيه إلى الجهاز الفنى للجودو واللاعبين واللاعبات فى وفاة مدربة الجودو آلاء حامد التى وافتها المنية خلال تواجدها بالمعسكر يوم الخميس الماضى، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وفى هذا السياق، أطلق وزير الشباب والرياضة اسم الراحلة المدربة آلاء حامد على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبى، إضافة إلى إطلاق اسم على البطل البارالمبى الراحل طارق وهدان على صالة رفع الأثقال بالمركز، وذلك تكريماً لهما.

وطالب وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخبات الوطنية بالتركيز التام في معسكرهم التدريبي استعداداً للبطولات المقبلة، ومواصلة تحقيق الانجازات الرياضية خلال مشاركتهم فى مختلف المحافل فى ضوء الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة السياسية للأبطال الرياضيين، واستكمالاً للانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية الآونة الراهنة.

صبحي يوجه بتهيئة الأجواء المحيطة باللاعبين بالمركز

ووجه الوزير المعنيين بالمركز الأوليمبى بالمعادى بالاستمرار فى تهيئة الأجواء المحيطة باللاعبين أثناء تواجدهم بالمركز تنفيذاً لمعسكرهم التدريبي، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية للمنتخبات.

وكانت مدربة الجودو آلاء حامد وافتها المنية بشكل مفاجئ، الخميس الماضي أثناء إقامتها بفندق المركز الأولمبي في المعادي، للمشاركة في معسكر استعداد لمنتخب ناشئات الجودو، حيث أكد مدير المركز أن المدربة الراحلة منذ ظهرت بصحة جيدة، ولم تظهر عليها أي علامات إعياء.

وأشارت إلى أنّها تقيم في غرفة ثلاثية مع زميلتين لها بمنتخب ناشئات الجودو، وأكدتا أن آلاء استيقظت من النوم في الثانية عشرة ظهرا، ثم أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها للاطمئنان عليها، كما تعودت يوميا، وفي أثناء المكالمة سقط منها الهاتف المحمول على الأرض ثم سقطت على الأرض جثة هامدة.