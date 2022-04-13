دورة تدريبية لتعليم أبناء الصحفيين برمجة الروبوت والأردوينو

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة حول تعليم أبناء الصحفيين برمجة الروبوت والأردوينو.

دورات تدريبية لتعليم الأطفال مهارات تكنولوجية

وبحسب بيان عن لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين قال حماد الرمحي إن الدورة تهدف إلى تعلم الأطفال مجموعة من المهارات التكنولوجية وكيفية التعامل مع الإلكترونيات. وأضاف أن الدورة تركز بشكل أساسي على برمجة الإنسان الآلي «الروبوت» وتصميم وبرمجة الأردوينو.

كما تهدف الدورة بحسب بيان اللجنة إلى تعلم الأطفال مجموعة من المهارات التقنية من أهمها:

مهارات تعامل الأطفال مع الالكترونيات.

مهارات تعلم وصناعة الأكواد البرمجية.

مهارات تصميم «روبوت» ذاتى الحركة يتجنب الحواجز مزود بـ«سينسور الألتراسونيك».

مهارات تصميم «روبوت» يمكن التحكم فيه بالموبايلتعلم أساسيات الالكترونكس والبرمجة بـ«الأردوينو» و«الروبوت» تصميم برامج التحكم فى إضاءة الليد.

مهارات تصميم الانذار وإشارات المرور.

واختتم حماد الرمحي بقوله، ستنطلق الدورة بعد امتحانات الترم الثاني، موضحا أنه قد تقرر فتح باب الحجز نظراً للإقبال الشديد.

دورات تدريبية للصحفيين

وفي وقت سابق أعلن حماد الرمحي برنامج الدورات التدريبية للغات والترجمة بنقابة الصحفيين، وذلك عقب أجازة عيد الفطر المبارك، وتشمل الدورات التدريبية اللغات التالية:

- دورة اللغة العربية ومهارات التصحيح اللغوي للصحفيين وأسرهم للكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير جريدة الأهرام.

- دورة اللغة الإنجليزية للصحفيين وأسرهم للمترجمة الصحفية حنان فايد.

- دورة اللغة الإنجليزية لأبناء الصحفيين يقوم بالتدريس نخبة من خبراء اللغة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية تحت إشراف الدكتورة رفقه نونو.

- دورة اللغة الفرنسية للصحفيين وأسرهم تحت إشراف الدكتور أحمد أمين.

-دورة اللغة الألمانية للصحفيين وأسرهم تحت إشراف الكاتب الصحفي أيمن شرف.