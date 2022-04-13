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عاجل..روسيا تطالب إيطاليا بحماية سفارتها في روما بعد تعرضها لهجوم

السفارة الروسية تطالب إيطاليا بتكثيف تأمين بعثاتها الدبلوماسية

كتب:

إيمان رحيم
02:27 م | الأربعاء 13 أبريل 2022
مبنى السفارة الروسية لدى روما

مبنى السفارة الروسية لدى روما

طالب السفير الروسي لدى روما سيرجي رازوف، السلطات الإيطالية بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لحماية البعثات الدبلوماسية الروسية، بحسب ما نشرته وكالة «روسيا اليوم» منذ قليل.

موسكو تطالب إيطاليا بحماية بعثاتها

وقال رازوف، إن السفارة أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية الإيطالية، طالبتها فيها بتكثيف تأمين بعثتها الخارجية في روما وقنصلياتها العامة الثلاث التي تعمل في إيطاليا، وذلك عقب تعرض مبنى السفارة لهجوم تم خلاله صب طلاء على الباب الأمامي.

يأتي ذلك بسبب حالة الرفض الغربي والأوروبي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدافع حماية حدود موسكو وأمنها القوميين.

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بقلم إيمان رحيم