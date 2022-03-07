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عاجل.. شاحنة تقتحم بوابات السفارة الروسية في العاصمة الإيرلندية دبلن

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رؤى ممدوح
05:46 م | الإثنين 07 مارس 2022
أرشيفية

أرشيفية

اقتحمت شاحنة بوابات السفارة الروسية في العاصمة الإيرلندية دبلن، قبل قليل، بحسب ما ذكرته «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

يذكر أنّ أمريكا وعدة دول أوروبية فرضت عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، قبل نحو أسبوعين، وفقًا لموقع «سكاي نيوز» عربية.

وفي أواخر شهر فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، وأسفرت الحملية عن نزوح الآلاف من البلاد.

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بقلم رؤى ممدوح