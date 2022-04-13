احسب معاشك بعد تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 13%

تساؤلات عديدة من أصحاب المعاشات ومستحقي المعاش حول كيفية حساب صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة، وكانت الزيادة التي تم إقرارها نصت على صرف علاوة 13% لأصحاب المعاشات، وتستعرض «الوطن» الزيادة الجديدة للمعاشات، وفق تصريحات خاصة لـ «الوطن» من القيادي النقابي مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عضو المجلس القومى للأجور.

زيادة المعاشات 13% بحد أدنى 120 جنيهًا ودون حد أقصى

وأشاد البدوي، بحزمة الإجراءات والزيادات الجديدة بهدف حماية المواطن من غلاء الأسعار ورفع الرواتب والمعاشات.

وقال عضو المجلس القومى للأجور، إن زيادة المعاشات المقررة هي صرف علاوة 13% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 120 جنيهًا ودون حد أقصى، والهدف من وجود حد أدنى لعلاوة المعاشات هو رفع قيمة المعاش لبعض أصحاب المعاشات الذين قد تصل الزيادات على معاشهم إلى 60 و 70 جنيها، حتى يكون هناك نوعًا من التوازن.

حساب المعاشات بعد الزيادة

وفند مجدي البدوي، حساب زيادة المعاشات الجديدة، لـ 8 فئات، تبدأ بمن يتقاضون معاشا بقيمة 1000 جنيه وحتى 8000 جنيه.

وجاء حساب المعاش بعد زيادة 13%، كالتالي:

- حال إذا كانت قيمة المعاش 1000 جنيها، فيتم صرف زيادة له، ليصبح معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها.

- حال إذا كانت قيمة المعاش 2000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 2260 جنيها.

- حال إذا كانت قيمة المعاش 3000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 3390 جنيها.

- حال إذا كانت قيمة المعاش 4000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 4520 جنيها.

- حال إذا كانت قيمة المعاش 5000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 5650 جنيها.

- حال إذا كانت قيمة المعاش 6000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 6780 جنيها.

- حال إذا كانت قيمة المعاش 7000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 7910 جنيهات.

- حال إذا كانت قيمة المعاش 8000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 9040 جنيها.