أعداد أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حتى أول أبريل 2022

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، أن عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى أول أبريل بلغ 14 مليونا و86 ألفا و450 مواطنا، بينما يصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و750 ألفا و842 صاحب ومستحق للمعاش، كما تبلغ عدد منافذ صرف المعاشات 19 ألفا و30 منفذا حتى بداية شهر أبريل 2022.

استمرار صرف المعاشات لليوم الثامن على التوالي

ويواصل أصحاب المعاشات والمستحقون صرف معاشات شهر أبريل 2022 ، لليوم الثامن على التوالي من ماكينات الصرف الآلي، ومن منافذ شركة فوري، ومكاتب البريد، ومن المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة .

انتهاء المرحلة الثانية لتغيير بطاقة صرف المعاشات.. آخر ابريل

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، أن المرحلة الثانية لتغيير بطاقات صرف المعاشات «البلاستيكة الزرقاء»، تنتهي آخر شهر أبريل الجاري، أب بعد 22 يوما من الآن.

وتشمل المرحلة الثانية، وفق ما أكدته التأمينات الاجتماعية ثماني محافظات، هي «كفر الشيخ -الفيوم- المنيا- دمياط -المنوفية-القليوبية- بني سويف- قنا»، حيث يقوم للقائم بالصرف بالبطاقات البلاستيكية القديمة بالتوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل سكنه، ويكون مرفق معه أصل بطاقة الرقم القومي، وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول.

استلام كارت «ميزة» دون تحمل أي أعباء مالية

وأوضحت التأمينات أنه يتم استلام كارت «ميزة»، بدون تحمل أي أعباء مالية، لافتة إلى أنه يمكنهم أيضا التوجه إلى أي فرع من فروع البنوك التي تعمل في مصر، وفتح حساب جاري.

كما يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إلى أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول، لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف المحمول الشخصي، وتحويل كل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.