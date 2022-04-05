زيادة المعاشات 2022.. اعرف الحد الأدنى والأقصى

زيادة المعاشات 2022 أحد الموضوعات التي تشغل المشتركين، ويبحث كثيرون عبر محرك البحث «جوجل» عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة وموعدها، والحد الأدنى والأقصى للزيادة، خاصة بعد الحديث عن تبكير صرف زيادة المعاشات هذا العام قبل موعدها المعتاد في يوليو من كل عام.

تفاصيل زيادة المعاشات 2022

وأعلنت وزارة المالية اليوم توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمّن عليهم وتلبية جميع الالتزامات تجاههم، مشيرة إلى انتهاء الخزانة العامة للدولة من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة إلى صندوق المعاشات والتأمينات، 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، وذلك على ضوء القانون رقم 148 لسنة 2019 للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأعلنت وزارة المالية توجيه 190.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للإسهام في صرف زيادة المعاشات السنوية بنسبة 13%، بحد أدنى 120 جنيهًا، وحد أقصي 1222 جنيهًا، وذلك بداية من أول أبريل الجاري، على أن يبدأ صرف زيادة المعاشات اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

عدد المستفيدين من زيادة المعاشات 2022

وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إنَّ عدد المستفيدين من زيادة المعاشات 2022 يقدر ب10.7 مليون مواطن مصري وبنسبة 13%، شارحًا أنَّ المعاشات يتمّ زيادتها كل عام في شهر يوليو، ولكن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات لتيسير الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، إذ تقررت الزيادة في المعاشات قبل ميعادها الأساسي بنحو 3 أشهر، إذا تصرف الزيادة عن أشهر إبريل و مايو ويونيه .

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022، ويأتي قرار تبكير زيادة المعاشات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للإسهام في تخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.