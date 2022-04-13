هل الكشف على المريضات في رمضان يبطل الصوم؟.. الإفتاء ترد على طبيب نساء

سأل أحد الأطباء العاملين في قسم أمراض النساء والتوليد، دار الإفتاء المصرية حول جواز كشف الطبيب على المرأة خلال ساعات النهار في شهر رمضان المبارك، حيث سأل الطبيب عن جواز ذلك من عدمه.. وهل الكشف على المريضة في نهار رمضان يفطر أم لا؟

الإفتاء: كشف طبيب النساء في رمضان لا يُبْطِل صومه

وردت دار الإفتاء المصرية على سؤال الطبيب، بأن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يُبْطِل صومه هو، أَمَّا بالنسبة للمرأة المريضة، فإنه يُفسد صومها عند الجمهور بما يصل إلى الجوف عن طريق القُبُل أو الدُّبُر.

وأوضحت الدار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه وخلافا لبعض الفقهاء، ولمَن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تُقلِّد هذا القول، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف، وينبغي أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.

استطلاع هلال ذي الحجة

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أنها تترقب نتيجة استطلاع المملكة العربية السعودية لهلال ذي الحجة كونها بلد المنسك وارتباط شهر ذي الحجة بمناسك الحج ومواقيته، وبالتالي سيكون يوم التروية الموافق 8 ذي الحجة هو يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، فيما سيكون موعد وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين 19 يوليو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 هو يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري، وتليه أيام التشريق الثلاثة.