هجوم نيويورك.. الشرطة تحدد هوية المنفذ ومكافأة ضخمة للعثور عليه

تسارع السلطات الأمريكية الزمن لإلقاء القبض على منفذ هجوم مترو مدينة نيويورك، وفي إطار ذلك عرضت مكافأة مالية ضخمة لمن يساعد في الوصول إلى الجاني، حيث نشر «جيمس إيسيج»، مدير التحقيقات في شرطة المدينة تغريدة على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ملصقًا بإعلان عن مكافأة تصل إلى 50 ألف دولار لمن يستطيع الإدلاء بمعلومات تساعد في القبض على منفذ هجوم المترو.

إعلان المكافأة

وكتب مدير التحقيقات في الشرطة على الملصق الذي نشره عبر تويتر: «50 ألف دولار جائزة مقابل من يدلي بمعلومات عن هجوم إطلاق النار بحي بروكلين»، واحتوى الإعلان على معلومات عن الهجوم الذي تسبب في إصابة 16 شخصا، فضلًا عن إثارة الفوضى التي نتجت عن استخدامه لقنابل دخان.

تفاصيل الهجوم

وقع الهجوم في محطة الشارع السادس والثلاثين في منطقة «سانسيت بارك» في حي بروكلين، حيث شهدت إطلاق نار خلال الذروة الصباحية، وصرحت الشرطة الأمريكية أن الرصاص أُطلق داخل المحطة حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي بالولايات المتحدة.

عبوات لم تنفجر

ووفقًا لما كشفه المتحدث باسم الدفاع المدني خلال حديثه لوكالة أنباء «فرانس برس»، تم العثور على عبوات ناسفة وإبطال مفعولها حتى لا تنفجر، أما «لورا كافانا» مفوضة الأطفال في نيويورك، فقالت إن 10 إصابات بين ضحايا الحادث يعانون من الإصابة بأعيرة نارية، بالإضافة إلى 5 حالتهم حرجة ولكنها مستقرة.

وبعد الهجوم المسلح لاذ الجاني بالفرار مرتديًا قناعًا يخفي معالم وجهه، وفي وقت لاحق استطاعت الشرطة الأمريكية كشف هوية المنفذ، ومازالت السلطات تبحث عنه لإلقاء القبض عليه.