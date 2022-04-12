ماذا يحدث في مترو أنفاق نيويورك؟ .. قتلى وجرحى واستمرار البحث عن المتهم

حالة من الاضطراب والفوضى تعيشها مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية وفق آخر إحصائية لها مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بالرصاص بجروح متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة، وذلك بعد أن ألقى مسلح يرتدي سترة عاكسة وقناع غاز قنابل دخان داخل إحدى محطات مترو أنفاق نيويورك وتحديداً في حي «بروكلين» وبدأ في إطلاق النار، بينما تجري الآن مطاردة من قبل قوات الشرطة والمروحيات العسكرية، حيث تستمر التفاصيل في الظهور في هذا الوضع المتطور لحظة بلحظة، وفق ما أفادت به صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

تفاصيل إطلاق النار في مترو أنفاق نيويورك

وحول التفاصيل تقول الشرطة الأمريكية إن إطلاق النار في مترو أنفاق نيويورك حدث في قطار N متجه إلى مانهاتن، حيث توقف سريعًا قبل الساعة 8:30 صباحًا، وأن المشتبه به شوهد وهو يغمغم في نفسه قبل أن يرتدي قناع الغاز ويخرج عبوة من كيس قبل أن تبدأ العربة في الامتلاء بالدخان، ثم أطلق النار من مسدس داخل مترو أنفاق نيويورك 0.380، فأصاب العديد من الأشخاص في القطار وعلى الرصيف في محطة مترو أنفاق شارع 36 في Sunset Park.

مواصلة البحث عن منفذ حادث إطلاق النار في مترو أنفاق نيويورك

ثم واصل القطار إلى محطة شارع 25 في جرينوود هايتس، وقال روبرت بويس، رئيس المباحث المتقاعد في مدينة نيويورك: «هذا الجاني أسقط علب الدخان هذه، إذا كان هذا هو الحال، وأطلق النار حوله، ثم خرج من تلك النقطة»، وتابع: «لن يبقى هناك إذا كان هناك دخان، حتى لو كان لديه قناع المرشح»، ويشار إلى أنّه تم العثور على أغلفة في القطار وعلى الرصيف ، وأكد المسؤولون عدم وجود كاميرات عاملة في محطة شارع 36.