عاجل.. السيسي يوجه برعاية مصابي حادث أتوبيس أسوان السياحي ويعزي أسر المتوفين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحة الرسمية على موقع فيس بوك «أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين».

وأضاف الرئيس: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».