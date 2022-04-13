المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان تقترح تقاربا بين روسيا والناتو

اقترحت المرشحة الرئاسية بفرنسا مارين لوبان رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، تقاربًا استراتيجيًا بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

أمريكا تخشى تولي «لوبان» من الإدارة الفرنسية

وتأتي تلك التصريحات بالوقت الذي تخشى فيه أمريكا من تولي مارين لوبان السلطة في فرنسا، وذلك بسبب علاقاتها الوطيدة وتعاطفها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي يهدد مساعي الغرب في إنهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لصالحهم، كما سيمكن موسكو من الدخول إلى أوروبا، بحسب شبكة «CNN» الأمريكية.

واشنطن تخشى فوز «لوبان» في الانتخابات

وصرح مسؤولون في الخارجية الأمريكية في وقت سابق، بأن واشنطن تخشى فوز «لوبان» في الانتخابات الأمر الذي سيهدد مصير الاتحاد الأوروبي، ويُربك قيادات الناتو.